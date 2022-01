Stiri pe aceeasi tema

- Fundatia Politiei din Phoenix realizeaza o strangere de fonduri, pentru a veni in sprijinul polițistului cu origini romanești, care a fost ranit in timpul unei operațiuni saptamana trecuta. Ambasadorul Romaniei in SUA a relatat povestea acestuia pe pagina

