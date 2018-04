Stiri pe aceeasi tema

- Michael Schumacher se afla in perioada de recuperare dupa accidentul teribil pe care l-a suferit in decembrie 2013. Familia fostului pilot de Formula 1 a oferit rar detalii despre starea sa de sanatate. Recent, Sabine Kehm, managerul neamțului, a facut declarații in numele rudelor ex-campionului mondial.…

- Polițistul din Slatina impușcat in cap de iubita a inceput sa deschida ochii și sa simta durerea, starea sa fiind una stabila. Bogdan Dumitrescu, politistul din Slatina impuscat din greseala in cap de iubita sa, a fost operat de trei ori, iar medicii sustin ca simte durerea, iar atunci cand este ciupit…

- Bogdan Dumitrescu, politistul din Olt impuscat de iubita in cap, a deschis ochii, dar recuperarea este foarte grea si a fost operat de trei ori. (VEZI ȘI: IUBITA POLITISTULUI DIN OLT IMPUSCAT IN CAP : „TOTUL A FOST O JOACA”. FOSTA SOTIE A OFITERULUI: „NU ASA IL STIU EU PE FOSTUL SOT…”) Starea de sanatate…

- Colega polițistului din Vaslui care a impușcat, saptamana trecuta, un șofer care circula fara permis, provocandu-i moartea, a ajuns in fața psihologului. Și cel care a apasat pe tragaci ar resimți, potrivit unor surse din poliție, un adevarat șoc psihic, in urma celor intamplate. (VEZI AICI: TANARUL…

- Povestea trista a unui tata la 50 de ani. Iubita de 27 de ani i-a facut un copil. Cezar, un barbat care a devenit tatic, deși are varsta unui bunic, plange și suspina dupa femeia care i-a fost iubita și care e mult mai tanara decat el. Maria și Cezarica s-au iubit nebunește, iar ea […] The post Povestea…

- Acum aproape trei luni, pe 12 decembrie 2017, Alina Ciucu isi pierdea viata pe peronul statiei de metrou Dristor, dupa ce era impinsa in fata unei garnituri de Magdalena Serban, o femeie retinuta initial pentru 30 de zile, dar aflata si astazi in detentie. Familia adoptiva a fetei de 25 de ani ii face…

- EXATLON 7 martie. Saptamanile petrecute impreuna i-a unit enorm, iar greutațile și probele complicate i-au facut sa fie la fel ca o familie. Astfel, la fiecare eliminare, tristețea și lacrimile apar pe chipurile concurenților de la „Exatlon”. In seara aceasta, mulți dintre participanți nu și-au putut…

- Politistul din Slatina care a fost impușcat in cap de iubita lui va fi operat din nou de medicii de la Spitalul Judetean de Urgenta Craiova, insa pana in prezent nu a dat niciun semn ca isi revine. El este in coma de o luna, fiind intubat. (VEZI ȘI: IUBITA POLITISTULUI DIN OLT IMPUSCAT IN CAP […] The…