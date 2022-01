Polițistul din Buzău care a mers la o prostituată în uniformă, reținut Polițistul din Buzau care este anchetat dupa ce s-a dus in uniforma la o femeie pentru a intretine relatii sexuale contra cost, incercand sa plece fara sa plateasca, si care a provocat un accident, apoi a refuzat prelevarea de probe biologice, a fost retinut pentru 24 de ore de procurori. Polițistul reținut penru 24 de ore „In urma actelor procedurale efectuate de catre politisti si a cercetarilor procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Ramnicu Sarat, a fost dispusa masura retinerii pentru 24 de ore a agentului de politie. Si de aceasta data cercetarile au respectat criteriul… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

