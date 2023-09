Polițistul dealer de droguri din Brașov, arestat preventiv Polițistul din Brașov , prins ca vindea droguri, a fost arestat pentru 30 de zile. Barbatul face parte dintr-o retea, iar la domiciliul acestuia si la alte adrese au fost efectuate percheziții in cadrul acestei anchete. Apar noi detalii despre polițistul din Brașov prins in flagrant cu un kilogram de cocaina in mașina. Tanarul provine dintr-o familie instarita, iar tatal acestuia este tot polițist. Barbatul, care era in uniforma, a fost prins chiar in timp ce incerca sa vanda drogurile intre blocuri. Culmea, el a mai avut probleme cu legea in trecut și fusese destituit din funcție chiar cu o zi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Apar noi detalii despre polițistul din Brașov prins in flagrant cu un kilogram de cocaina in mașina. Tanarul provine dintr-o familie instarita, iar tatal acestuia este tot politist. Barbatul, care era in uniforma, a fost prins chiar in timp ce incerca sa vanda drogurile intre blocuri. Culmea, el a mai…

- Apar noi detalii despre polițistul din Brașov prins in flagrant cu un kilogram de cocaina in mașina. Tanarul provine dintr-o familie instarita, iar tatal acestuia este tot politist. Barbatul, care era in uniforma, a fost prins chiar in timp ce incerca sa vanda drogurile intre blocuri. Culmea, el a mai…

- Polițistul din Brașov care a fost prins in timp ce vindea droguri printre blocuri in uniforma de polițist facea parte dintr-o rețea de traficanți care vindea stupefiante in Brașov inca de anul trecut. Anchetatorii au stabilit ca traficanții aveau doua metode de operare in Brașov. Potrivit DIICOT, la…

- Polițistul din Brașov care a fost prins in timp ce vindea droguri printre blocuri in uniforma de polițist facea parte dintr-o rețea de traficanți care vindea stupefiante in Brașov inca de anul trecut. Anchetatorii au stabilit ca traficanții aveau doua metode de operare in Brașov.

- Oricat ar parea de greu de imaginat, un „om al legii” din Brașov a ajuns in atenția colegilor sai de breasla, pentru acuzații grave. Un polițist a fost prins joi, 7 septembrie, in flagrant, in timp ce vindea cocaina pe care o ținea ascunsa in portbagajul mașinii, in Brașov, iar colegii acestuia l-au…

- Un politist din Brasov a fost prins, joi, in timp ce transporta un kilogram de cocaina. Barbatul a fost retinut pentru 24 de ore. Sindicatul Europol sustine ca barbatul, imbracat in uniforma de politist, a fost depistat intre blocuri, in timp ce vindea stupefiante. Sindicatul Europol sustine, intr-o…

- Un tanar imbracat in uniforma de polițist a fost prins, joi dimineața, in timp ce vindea cocaina. IPJ Brașov susține ca tanarul a fost demis și nu mai este polițist. „Unii «colegi» au intrat in Poliție crezand ca pot beneficia de cea mai buna «acoperire» pentru activitațile ilegale pe care le desfașoara.…

- Fost politist din Brasov, prins cand vindea cocaina la colțul bloculuiUn fost politist din Brasov a fost prins, joi, in flagrant, cu cocaina. Barbatul a fost retinut pentru 24 de ore. Sindicatul Europol sustine ca barbatul, imbracat in uniforma de politist, a fost prins intre blocuri, in timp ce…