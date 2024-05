Stiri pe aceeasi tema

- Polițistul de 24 de ani, care vineri, in timp ce se afla in timpul serviciului, a fost lovit de o mașina pe DE 58 este internat cu fracturi și leziuni la nivelul capului. Familia intenționeaza sa-l transfere la o unitate din Viena, atunci cand transportul

- Joi, 29 februarie, in jurul orei 11.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat un cetațean roman in varsta de 46 de ani, domiciliat in județul Satu Mare. Acesta conducea un autovehicul marca Renault Traffic, inmatriculat in Franța. Polițistul de frontiera care a efectuat formalitațile…

- In urma apariției in județ a patru focare de rabie dar și a situației create de identificarea cadavrelor de animale salbatice in zona Berveni și Tiream, .... The post SITUAȚIE INGRIJORATOARE Focarele de rabie se extind in județul Satu Mare first appeared on Informatia Zilei .

- n cursul zilei de 22 februarie, polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Carei, județul Satu Mare, au declanșat o ampla acțiune specifica pe linia prevenirii și combaterii migrației ilegale in zona de responsabilitate. Astfel, in jurul orei 17.40, polițiștii au observat pe…

- Politistii de frontiera satmareni au depistat 13 cetateni din Turcia care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Romania in Ungaria, pentru a ajunge in Germania, cu sprijinul a doi cetațeni ucraineni. Cei doi cetațeni ucraineni cu rol de calauze, cercetați pentru trafic de migranți, au fost arestați…

- In cursul zilei de 22 februarie a.c., polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Carei, județul Satu Mare, au declanșat o ampla acțiune specifica pe linia prevenirii și combaterii migrației ilegale in zona de responsabilitate. The post MIGRANȚI PRINȘI LA HOREA Doi ucraineni,…

- O tragedie de proporții s-a produs in Satu Mare, in urma cu puțin timp. Un bebeluș a murit in momentul care se afla intr-o ambulanța. Copilul trebuia sa ajunga, din nou, la spital, dar tragedia s-a produs pe drum. Familia fetiței este devastata de durere și vrea explicații.