DUPA GRATII… Condamnat deja, in prima instanta, alaturi de iubita lui, la inchisoare cu executare pentru trafic de droguri, politistul Cristian Danu isi va afla, din spatele gratiilor, sentinta definitiva. Magistratii Curtii de Apel, cei care vor avea ultimul cuvant de spus in dosar, au decis prelungirea arestului preventiv. Alaturi de agentul Cristian Danu, in [...]