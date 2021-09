Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatele a 1,4 milioane de teste de coronavirus au fost furate intr-un atac informatic, care a vizat serviciul de sanatate publica din regiunea pariziana, au indicat oficiali citati, joi, de agentia de presa dpa. Sistemul spitalelor universitare pariziene AP-HP, unul din cele mai mari din lume, a…

- Fostul ministru al Justiției in Guvernul Cioloș, Raluca Pruna, a amintit, dupa decizia premierului Florin Cițu de miercuri seara, ca “PNL a avut un ministru al Justiției numit Chiuariu, condamnat penal pentru fix ce face Cițu acum: PRESIUNE pentru viza de legalitate a MU.” Cat despre numirea lui Lucian…

- Dupa ce i-au ridicat in slavi pe pompierii romani pentru interventiilor salvatoare, grecii s-au sucit și nu-i mai privesc cu ochi buni. Si asta dupa ce un site elen a scris ca seful diviziei de pompieri romani sustine ca incendiul devastator se putea lichida intr-o singura zi. Colonelul Florin Pop dezminte…

- Pompierii romani aflați in misiune in Grecia și care acționeaza aproape non-stop in padurile cuprinse de flacari din insula Evia, au impresionat localnicii, autoritațile și presa. Mai multe publicații au scris in detaliu despre modul in care s-au organizat și despre cum acționeaza in lupta cu flacarile.…

- Fostul trezorier al PSD Mircea Draghici a fost condamnat definitiv, joi, de Inalta Curte de Casatie si Justitie la cinci ani inchisoare cu executare pentru delapidare, intr-un dosar in care este acuzat ca a folosit subventiile primite de PSD de la AEP pentru a-si cumpara un imobil. Judecatorii au respins…

- Derek Chauvin, 45 de ani, si-a aflat sentinta. Fostul ofiter a primit, vineri seara, o condamnare de 270 de luni pentru uciderea lui George Floyd. Judecatorul Cahill a motivat astfel sentinta: „Trebuie sa recunoastem durerea familiei Floyd”.

- Fostul polițist a fost judecat pentru crima. Alaturi de alți trei agenți de poliție, in 2020, l-au arestat pe George Floyd pentru o infractiune minora. Timp de noua minute, Derek Chauvin si-a tinut genunchiul pe gatul barbatului, care era intins pe burta si cu mainile incatusate la spate.Vineri, la…

- Fostul polițist s-a aflat in inchisoare in izolare de la momentul in care a fost gasit vinovat de crima, pentru uciderea lui George Floyd. Chauvin este inchis intr-o inchisoare de maxima siguranța la Oak Heights, in apropiere de Minneapolis. In aceasta inchisoare sunt inchiși unii dintre cei mai periculoși…