- O unitate de poliție a fost desființata complet dupa ce s-a aflat de cazul oribil desfașurat chiar in incinta secției. Mai mulți agenți ar fi batjocorit o tanara adusa in calitate de martor.

- Tribunalul Timiș a judecat, astazi, solicitarea DIICOT de prelungire a mandatelor de arestare preventiva pentru liderul interlop Lucian Boncu și pentru Deian Miloșev. Va reamintim ca instanța a redispus trimiterea acestora dupa gratii pentru ca au incalcat interdicțiile primite cand au fost in arest…

- Dragan Ilie, unul dintre oamenii de incredere ai interlopului Lucian Boncu, trimis recent in judecata, a fost dat afara din Poliție! In urma finalizarii cercetarii prealabile, agentul de poliție a fost acuzat de incalcarea mai multor prevederi. Purtatorul de cuvant al Poliției Timiș, Aurora Voicila,…

- Patronul firmei care a efectuat, in toamna anului trecut, deratizarea intr-un bloc din Timisoara, urmata de decesele a doi copii si a mamei unuia dintre acestia, a fost trimis in judecata, in arest la domiciliu, de catre procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Timis pentru savarsirea, in…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, minte fara nicio problema in incercarea de ascunde legaturile dintre adiministrație pe care o conduce și interlopii din gruparea lui Lucian Boncu, prietenul de chefuri al protejatului sau, Ioan Nasleu. Intr-o declarație pentru Europa Libera, Robu a susținut, referindu-se…

- Oamenii legii incearca sa determine savarșirea unei infracțiuni de omor și nerespectarea regimului armelor și al munițiilor. Conform primelor informatii, tinta lui Lucian Boncu a fost editorul-șef al pressalert.ro, Dragoș Boța. „Din cercetarile efectuate au reieșit indicii temeinice ca, in cursul anilor…

- Ofiterii de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie Directia Anticoruptie pentru Municipiul Bucuresti si Judetul Ilfov, in baza ordonantei de delegare si sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, au prins in flagrant, vineri, 28 februarie…

- Este ancheta la Politia de Frontiera si Inspectoratul Judetean de Politie (IPJ) Suceava, dupa ce mai multi politisti au fost filmati la o petrecere alaturi de persoane controversate cercetate pentru contrabanda cu tigari. Inregistrarea video a fost publicata pe YouTube.