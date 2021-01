Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinati impotriva COVID-19 desi nu fac parte din personalul prioritar, militari si responsabili politici se afla in centrul unei polemici in Spania, care a dus vineri la concedierea unui inalt gradat, relateaza AFP, potrivit AGERPRES. Ministrul de interne l-a demis vineri seara, cu efect…

- Henk Groener, antrenorul naționalei de handbal feminin a Germaniei, acuza EHF de modul in care a programat meciurile in grupa principala II, cea din care face parte și Romania. Norvegia și Croația, caștigatoarele din prima faza a grupelor, vor fi avantajate de program. E firesc, dar Henk Groener crede…

- O companie a lui Cristiano Ronaldo are mari probleme. Asta dupa ce fratele starului de la Juventus, Hugo Dinarte Aveiro, este investigat pentru frauda. Firma deținuta de Ronaldo il are ca manager pe fratele acestuia, care ar fi vindut ilegal niște tricouri produse in ediție limitata. Mai exact, tricourile…

- Un fost ministru austriac de finanțe a fost condamnat la opt ani de inchisoare pentru rolul sau intr-un scandal de corupție de inalt nivel, relateaza BBC, potrivit Mediafax. Karl-Heinz Grasser a fost gasit vinovat de delapidare, primire de mita și falsificare de probe intr-un acord de vanzare…

- Tensiunile mocnite din interiorul filialei locale a partidului care a reușit sa sparga monopolul PSD-PNL și in care și-au pus speranțe o mulțime de romani vor ieși la suprafața... The post Fostul avocat al „Ingerilor Galbeni”, coșmarul multor timișoreni, candidat la un loc de deputat, a fost implicat…

- Jese Rodriguez (27 de ani), fotbalistul lui PSG, s-a desparțit de Janira Barm, cea care in decembrie i-a daruit un al patrulea fiu, și s-a intors la Aurah Ruiz, o fosta iubita alaturi de care are un baiat! Jese Rodriguez nu se bucura de multe minute in tricoul lui PSG, dar duce o viața extrem de activa…

- Pana atunci, insa, familia i-a pregatit un tort si o vor sarbatori oricum, chiar daca ea nu e in acest moment fizic langa ei. Bunica Luizei a marturisit, cu lacrimi in ochi, pentru Romania TV ca o asteapta sa se intoarca acasa. "Simt o durere mare, azi e o zi mare, ziua Luizei. Mi-e dor mult…

- Este mereu o diva și se vede ca Lidia Buble ține foarte mult la felul in care arata. De aceasta data și-a asumat un risc. Aflata acasa, la Deva, in loc sa mearga la coafor s-a gandit sa apeleze la ajutorul surorii sale mai mici. Rezultatul nu a fost deloc cel așteptat.