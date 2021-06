Stiri pe aceeasi tema

- Fostul polițist s-a aflat in inchisoare in izolare de la momentul in care a fost gasit vinovat de crima, pentru uciderea lui George Floyd. Chauvin este inchis intr-o inchisoare de maxima siguranța la Oak Heights, in apropiere de Minneapolis. In aceasta inchisoare sunt inchiși unii dintre cei mai periculoși…

- Fostul ofiter de politie Derek Chauvin a fost condamnat vineri la 22,5 ani de inchisoare pentru uciderea afro-americanului George Floyd in orasul american Minneapolis, transmit Reuters si DPA. știre in curs de actualizare

- Fostul polițist Derek Chauvin acuzat de uciderea lui George Floyd a primit sentința. Fostul om al legii urmeaza sa plateasca ani ani grei dupa gratii pentru fapta comisa care a șocat o lumea intreaga. Iata detalii din caz și sesizarile judecatorilor! Sentința fostului polițist care l-a ucis pe George…

- Dupa o luna de dezbateri, tribunalul din Hennepin (Minneapolis) l-a declarat pe Derek Chauvin, polițistul din Minneapolis care l-a ucis cu genunchiul pe grumaz pe afroamericanul George Floyd, vinovat in trei capete de acuzare: omor, homicid involuntar și violența voluntara. Sentința, ce poate ajunge…

- Derek Chauvin, agentul de politie care l-a imobilizat pe afro-americanul George Floyd, decedat in incidentul produs pe 25 mai 2020 in orasul american Minneapolis, a fost gasit vinovat pentru toate acuzatiile. Acuzarea a spus juratilor ca Chauvin l-a ucis pe Floyd, pe 25 mai 2020, iar apararea…

- Dupa trei saptamani de audieri, juriul din procesului fostului polițist Derek Chauvin, judecat ca l-a ucis pe afro-americanul George Floyd, s-a retras sa delibereze verdictul. Luni, avocații acuzarii si apararii și-au sustinut pledoariile finale. Un impresionant dispozitiv de securitate a fost mobilizat…

- Fostul politist Derek Chauvin a declarat joi ca refuza sa depuna marturie la procesul in care este judecat pentru moartea afro-americanului George Floyd la Minneapolis anul trecut, relateaza AFP, potrivit Agerpres. 'Invoc astazi dreptul meu la amendamentul al 5-lea din Constitutie, a spus…

- Seful Politiei din Minneapolis, Medaria Arradondo, l-a atacat dur pe fostul sau agent Derek Chauvin, acuzandu-l in fata juratilor care-l judeca de faptul ca a ”incalcat regulile” si ”valorile” politiei la arestarea lui George Floyd, relateaza AFP. Tinerea cu genunchiul, jos, a barbatului in…