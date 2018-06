Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul cu Ilie Nastase in trafic, povestit de agentul care l-a oprit prima data. Surse judiciare au povestit, pentru Libertatea, ce comportament a avut fostul jucator de tenis cand a fost oprit in urma cu o saptamana, de agentii de la Brigada Rutiera a Capitalei pentru un control de rutina, in apropierea…

- O patrula de ordine publica din cadrul Politiei Municipiului Brad a observat in trafic un autoturism care, efectuand o manevra de iesire dintr-o parcare situata pe bulevardul Republicii, din municipiul Brad, a acrosat un alt autoturism, provocand avarierea acestuia, dupa care conducatorul auto a…

- Ilie Nastase a fost prins baut la volan, vineri dimineața, dupa ce a petrecut intr-un restaurant din Parcul Herastrau. Oprit pe Șoseaua Nordului, in apropierea Ambasadei Chinei, de un polițist de la Rutiera, Ilie Nastase nu a vrut sa asculte ce ii cerea agentul și, fara sa stea prea mult pe ganduri,…

- Dupa ce a fost prins conducand sub influența bauturilor alcoolice, a injurat și scuipat polițiștii de la Rutiera, Ilie Nastase reacționeaza. Marele sportiv susține ca unul din oamenii legii „l-a dat cu capul de asfalt”.

- Fostul tenismen Ilie Nastase este implicat intr un nou scandal. Potrivit Antena3.ro, acesta a fost oprit azi noapte in trafic de catre politisti, care i au cerut sa sufle in aparatul etilotest. Ilie Nastase a refuzat, asa ca a fost condus la Institutul de Medicina Legala, in vedere colectarii de probe…

- Șerban Ciușca a fost tras pe dreapta pe Bulevardul Kiseleff, dupa ce polițiștii au banuit ca acesta conduce baut. Sursele judiciare au dezvaluit pentru SpyNews ca acesta a suflat inițial in alcooltest, iar rezultatul a fost zero. Soferul a fost verificat si cu aparatul "Drug test", moment in care…

- Un tanar care conducea joi, 15 martie, un autoturism fara a detine permis de conducere a fost somat de politisti sa opreasca, insa acesta a abandonat masina si a incercat sa fuga. Politistul care alerga dupa el cu pistolul in mana l-a impuscat accidental, in timp ce incerca sa il prinda de umeri.