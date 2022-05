Stiri pe aceeasi tema

- Seful Biroului de Operatiuni Speciale Brasov, Emanoil Mirica, trimis in judecata pentru infracțiuni de corupție, a fost condamnat luni, 11 aprilie, de Tribunalul Brașov la șase ani de inchisoare, sentința nefiind una definitiva. Amanunte in articolul de mai jos: Polițistul sifonar in Dosarul Kadas –…

- Magistrații Tribunalului Brașov s-au pronunțat in dosarul in care un polițist sifona informații catre gruparea infracționala in care era implicat fostul consilier județean Andrei Iluna Marius Kadas, acuzat de corupție in privința unor achiziții facute in spitale covid din Brașov și Covasna. Este vorba…

- Producatorul chinez de vehicule electrice Nio a suspendat productia, dupa ce masurile autoritatilor de a limita recenta crestere a cazurilor de Covid-19 in China au intrerupt operatiunile furnizorilor sai, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Gabriela Ruse (24 de ani, 55 WTA) a anunțat ca ca nu va putea participa la intalnirea dintre Polonia și Romania, 15-16 aprilie, din Billie Jean King Cup și nici nu va mai evolua in urmatoarele saptamani in circuitul WTA din cauza unor probleme de sanatate. Gabriela Ruse, cel mai bine clasata „tricolora”…

- Shanghai Disney Resort a anuntat duminica ca se va inchide temporar pana la o noua notificare incepand de luni, din cauza cresterii numarului de cazuri de Covid-19 din China, transmite CNBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Neculai Constantin Grigoras, consilier in cadrul Consiliului Local al comunei Ciurea, a fost gasit incompatibil de catre Agentia Nationala de Integritate (ANI). Firma sotiei sale a facut afaceri cu institutia publica pe care el o reprezenta in valoare de aproape 290.000 lei. "In perioada exercitarii…

- Recensamant 2022: Probleme la accesarea platformei de autorecenzare. Numar mare de utilizatori Institutul Național de Statisctica a anunțat luni ca platforma de autorecenzare la Recensamant are probleme din cauza numarului mare de utilizatori. Autorecenzarea a inceput luni dimineața, iar platforma a…

- Simona Gherghe și-a uimit fanii la auzul veștii ca prezentatoarea poarta masca in casa, aceasta confruntandu-se cu probleme serioase din cauza virusului. Vedeta a revenit cu noi informații despre starea sa de sanatate: „Azi-noapte m-a zguduit bine, am niște frisoane ciudate“. Mai multe detalii aflați…