Stiri pe aceeasi tema

- Politistul care a accidentat mortal o fata de 13 ani si a ranit-o pe o alta de 11 ani, in Bucuresti, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. La ieșirea de la audieri, el a refuzat sa raspunda intrebarilor jurnaliștilor, unii dintre ei afirmand ca au fost loviți de acesta, cand incerca…

- Polițistul care a lovit cele doua fete pe trecerea de pietoni de pe bulevardul Laminorului din București a fost pus sub control judiciar de procurori. Dupa audierile de la Parchet, cand jurnaliștii au incercat sa ii puna intrebari., polițistul a fost violent, i-a bruscat și i-a impins, ca sa scape de…

- Polițistul care a ucis o fetița pe trecerea de pietoni, in Sectorul 1, a lovit jurnaliștii, dupa ce a ieșit de la audieri. Agentul despre care propriii colegi spun ca nu se afla in misiune și ca avea o viteza foarte mare cand le-a spulberat pe cele doua eleve i-a bruscat și impins pe jurnaliștii…

- Politistul care a accidentat mortal o fata de 13 ani, pe trecerea de pietoni, si a ranit o alta, dupa ce nu le-a acordat prioritate, in timp ce conducea o masina de politie, a fost plasat vineri sub control judiciar, dupa ce a fost audiat de procurori.

- Principalele declarații ale purtatorului de cuvant al Parchetului, Radu Calin, in cazul accidentului ce a avut loc joi, in București, cand o fetița a murit dupa ce a fost lovita pe trecerea de pietoni și o alta se afla in stare grava in spital.Agentul de poliției nu a respectat limita maxima de viteza…

- Politistul care a accidentat mortal, joi, in București, o fata de 13 ani pe trecerea de pietoni a fost pus sub acuzare de Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa. Purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului…

- Politistul care a accidentat mortal o fata de 13 ani si a ranit o alta, joi, intr-un accident produs joi in Capitala, nu se afla in misiune in momentul producerii evenimentului, a declarat vineri procurorul de caz, Calin Radu.

- Imagini de-a dreptul scandaloase ies la iveala imediat dupa accidentul tragic de ieri din Sectorul 1 al Capitalei. Polițistul care a accidetat mortal o fetița de 12 ani a lovit-o cu picitorul pe asflat sa vada daca mai micșa. Martorii au avut puterea sa filmeze scena.