- Constantin Popescu, polițistul care a ucis-o pe Raisa lovind-o cu mașina de Poliție pe trecerea de pietoni in luna ianuarie, a scapat de controlul judiciar instituit pentru ucidere din culpa, a declarat Adrian Cuculis, avocatul care reprezinta familia fetiței de 11 ani, miercuri, 6 aprilie. „Decizie…

- Polițistul Constantin Popescu, cel care a lovit doua fetițe pe o trecere de pietoni din Sectorul 1 al Capitalei, nu va fi supus testului poligraf. Avocatul familiei Raisa, fetița care a decedat in urma tragicului accident, a inaintat o cerere pentru ca agentul sa fie supus testului poligraf. Se pare…

- Politistul care a lovit mortal cu masina de serviciu o fata pe o trecere de pietoni din Capitala le a scris parintilor copilei pentru a le cere iertare.Scrisoarea a fost facuta publica de familia indurerata a Raisei. Avocatul familiei, Adrian Cuculis a transmis scrisoarea, cu acordul parintilor fetei.…

- Apar informații de ultima ora referitoare la declarațiile facute de superiorii polițistului care a ucis-o pe Raisa, pe 13 ianuarie, atunci cand a spulberat-o pe o trecere de pietoni din București. Astfel, avocatul Adrian Cuculis face dezvaluiri neașteptate despre evoluția anchetei in cazul tragicului…