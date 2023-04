Polițistul care a provocat un accident mortal la Buzău, reținut! Ce acuzații îi aduc procurorii Politistul din Buzau care s-a urcat beat la volan și si-a omorat prietenul, pasager in masina pe care o conducea, a fost reținut. Cei doi prieteni se intorceau de la o petrecere iar la intrare in satul Nehoiasu tanarul politist, in varsta de 24 de ani, a scapat masina de sub control din cauza vitezei. […] The post Polițistul care a provocat un accident mortal la Buzau, reținut! Ce acuzații ii aduc procurorii first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- UPDATE 2 Tanarul polițist a ajuns in arest. ,,In urma cercetarilor procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Patarlagele și a actelor procedurale efectuate de catre polițiști, a fost dispusa masura reținerii, pentru 24 de ore, a barbatului. Și de aceasta data, cercetarile au respectat…

- Șoferul care a provocat un accident mortal pe DN10 este polițist in județul Buzau. Barbatul, in varsta de 24 de ani, s-a urcat baut la volanul mașinii și a intrat in coliziune cu un camion. Sambata dimineața, șoferul unui autoturism care se deplasa pe DN10, dinspre Buzau catre Brasov, a iesit in afara…

- Tragedia a avut loc pe DN10, in Nehoiașu. Mașina condusa de agentul aflat in timpul liber s-a izbit puternic de un tir care staționa.Șoferu beat a pierdut controlul volanului și a ieșit de pe șosea. In urma impactului, pasagerul de 33 de ani a murit. Soferul autoturismului, un polițist de 24 de ani,…

- Apar detalii importante, in urma accidentului produs in aceasta dimineața pe DN 2B, eveniment in urma caruia un barbat a fost grav ranit. Șoferul care a provocat accidentul era beat, iar dupa ce s-a izbit de cealalta mașina, impact care a condus la rasturnarea autoturismului conducatorului nevinovat,…

- Accidentul mortal de sambata dimineața, in jurul orei 6:00, de pe DN10, din localitatea Nehoiașu, a fost provocat de un polițist in varsta de 24 de ani care conducea beat, a anunțat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Buzau, citat de Agerpres.Un barbat a murit dupa ce masina in care se afla si care…

