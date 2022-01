Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 l au pus sub acuzare pentru ucidere din culpa pe agentul de politie implicat in accidentul mortal in care o fetita de 13 ani a murit.Purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, Radu Calin, a anuntat…

- O mașina de poliție a accidentat, joi dupa-amiaza, doua fete, in Sectorul 1 al Capitalei. Direcția Generala de Politie a Municipiului București a fost sesizata joi dupa-amiaza despre un accident in care a fost implicata o autospeciala de poliție, in Sectorul 1. Polițistul aflat la volan, incadrat in…

- Un barbat care vineri a fost implicat intr-un accident in care o persoana a murit a fost retinut, dupa ce politistii au constatat ca acesta avea o alcoolemie in aerul respirat de peste 0,8 miligrame pe litru.

- O femeie in varsta de 79 de ani a ajuns la spital dupa ce mașina in care se afla a intrat in coliziune cu un alt autovehicul. Accidentul a avut loc in prima zi de Craciun, la orele inserarii, pe drumul național 2E, in zona localitații Capu Codrului. Din cercetari s-a stabilit ca un VW Transporter ...

- Accident mortal pe DN 12, in Covasna! Au fost inregistrate doua victime, dintre care una a decedat dupa impactul extrem de violent dintre doua mașini. Accidentul de proporții ar fi avut loc, conform primelor informații emise de catre oamenii legii, in jurul orei 17:00. Iata cum s-a intamplat totul și…

- Un tanar de 22 de ani s-a rasturnat sambata seara cu mașina pe un drum județean din Arad. Potrivit IPJ Arad, accidentul a avut loc sambata seara pe DJ 709C. In urma verificarilor a reieșit ca un barbat de 22 de ani din Pancota, care conducea din direcția Sanpaul spre Arad, a pierdut controlul volanului…

- Tanarul in varsta de 23 de ani aflat la volanul mașinii care s-a rasturnat aseara pe o șosea din Timiș, accident care a dus la moartea a doua persoane și ranirea altor noua, a fost arestat preventiv. Din ancheta a rezultat ca Iacob Alexandru a preluat migranții din apropierea graniței cu Serbia, in…