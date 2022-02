Stiri pe aceeasi tema

- Politistul care a provocat accidentul din Sectorul 1, in urma caruia o fetita a murit si o alta a fost ranita, va fi supus unui test poligraf. Totodata, fetita ranita in accident va fi audiata, acasa, fiind admisa si solicitarea privind depunerea "planului de actiune" pentru a se vedea unde mergea…

- Avocatul familiei Raisei, fetița moarta in accidentul de circulație produs de agentul de poliție de la secția 5 pe bulevardul Laminorului, cere audierea celeilalte fetițe, Marina, ranita in urma accidentului. Avocatul Adrian Cuculiș, care reprezinta familia Raisei, a cerut procurorului de caz audierea…

- Avocatul familiei fetitei moarte in accidentul provocat de un politist solicita audierea celei de-a doua fete lovite de masina Politiei. El spune ca cea mica ”e bine si vrea sa ajute la aflarea adevarului”, propunand audierea acesteia la domiciliu. Avocatul Adrian Cuculis, care reprezinta…

- Politistul care a provocat accidentul din Sectorul 1, in urma caruia o fetita a murit si o alta a fost ranita, nu a dat declaratii, pana in prezent, in fata anchetatorilor, invocand starea emotionala in care se afla. Anchetatorii au incercat de doua ori audierea agentului de Politie, dar nu s-a reusit…