Avocatul familiei Raisei, fetita care a fost ucisa pe trecerea de pietoni, in luna ianuarie, afirma ca politistul care a lovit-o cu masina Politiei nu mai este sub control judiciar.

- Avocatul familiei Raisei, spune ca polițistul care a lovit-o mortal pe trecerea de pietoni, nu mai este sub control judiciar. Raisa a fost ucisa in luna ianuarie de catre un polițist pe trecerea de pietoni și se pare ca cel care a ucis-o a ieșit de sub ochii autoritaților ca prin miracol.

- Avocatul familiei Raisei, fetita care a fost ucisa pe trecerea de pietoni, in luna ianuarie, afirma ca politistul care a lovit-o cu masina Politiei nu mai este sub control judiciar. Adrian Cuculis spune ca este vorba despre o decizie inexplicabila. "Politistul Popescu NU mai are control judiciar. Pe…

- Familile celor doua fetiție care au fost spulberate pe trecerea de pietoni saptamana trecuta de un agent de poliție din București cer despagubiri in valoare de 7 milioane de euro, a precizat avocatul Adrian Cuculis intr-o intervenție la Antena 3. Adrian Cuculis, avocatul familiei Raisei, a transmis,…

- Continua ancheta in cazul tragediei din Capitala in urma careia o fetița a murit pe trecerea de pietoni, iar prietena ei a fost ranita grav. Polițistul care se afla la volan urmeaza sa fie audiat din nou peste doua zile, potrivit unor surse.

- Zeci de bucureșteni au protestat, sambata, in fața sediului Secției 5 de Poliție din București, aprinzand candele in memoria Raisei, fetița pe care un polițist de la secție a accidentat-o mortal pe trecerea de pietoni. Fetița a fost inmormantata sambata. Oamenii s-au adunat in fața Secției 5 Poliție,…

- Au inceput audierile in cazul tragicului accident in care doua fetițe au fost spulberate pe trecerea de pietoni de un polițist de la Secția 5 de Poliție din Capitala. La audieri, martorii au facut și ei marturii șocante, a dezvaluit, sambata, Adrian Cuculis, avocatul familiei Raisei. “Ancheta se desfașoara…

- Polițistul care a lovit doua fete pe trecerea de pietoni de pe bulevardul Laminorului din Capitala, una dintre ele pierzandu-și viața, are 30 de ani și a lucrat in Anglia pana in 2016. El și-a luat permisul de conducere in Romania in 2012 și l-a preschimbat in Anglia, in 2016. Constantin Popescu este…