Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Adrian Cuculis a facut publica scrisoarea mamei Raisei, fetița de 11 ani care a fost lovita mortal de o mașina a Poliției pe 13 ianuarie, transmisa polițistului dupa ce acesta a refuzat testul cu detectorul de minciuni . „Buna ziua, Liliana Barbu este numele meu, mama fetiței mele Raisa, pe…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, care instrumenteaza dosarul accidentului din ianuarie, de pe Bulevardul Laminorului din Capitala, in care doua fetite de 11 ani au fost lovite de o masina a Politiei, una dintre ele murind, au transmis ca proba cu testul poligraf…

- Adrian Cuculis, avocatul care reprezinta familia Raisei, fetita de 11 ani care a murit dupa ce a fost lovita de o mașina de Poliție pe 13 ianuarie, a declarat pentru Libertatea ca exista posibilitatea ca polițistul care a omorat copila sa scape cu inchisoare cu suspendare.„S-ar putea sa ii dea cu suspendare,…

- Patru barbati suspectati de comiterea mai multor furturi din societati comerciale si institutii publice de pe raza judetelor Teleorman, Giurgiu, Ilfov, dar si din Capitala au fost prinsi in flagrant, sambata dimineata, dupa ce dadusera spargere la o primarie din judetul Teleorman. Ei au sustras din…

- Iulian Barbu, tatal Raisei, fata de 11 ani care a murit dupa ce a fost lovita cu mașina de un polițist, pe trecerea de pietoni, in București, a reacționat, la Antena3 , la scrisoarea politistului , in care isi cere iertare. „Nu are cu ce sa ne ajute el pe noi. De iertat, nu știu daca pot sa spun ca…

- Anchetatorii au incercat de doua ori audierea agentului de Politie care a accidentat mortal o eleva de 13 ani și a ranit o alta de 11 ani, in vreme ce traversau pe o trecere de pietoni din Sectorul 1, dar nu s-a reusit acest lucru, a afirmat avocatul Adrian Cuculis, potrivit știripesurse.ro.Din cate…

- Anchetatorii au incercat de doua ori audierea agentului de Politie care a accidentat mortal o eleva de 13 ani și a ranit o alta de 11 ani, in vreme ce traversau pe o trecere de pietoni din Sectorul 1, dar nu s-a reusit acest lucru, a afirmat avocatul Adrian Cuculis, potrivit știripesurse.ro.Din cate…

- Sunt mai mulți martori care trebuie sa ajunga in fața polițiștilor care ancheteaza acest caz. Primul martor a ajuns la Brigada Rutiera unde de desfașoara aceste audieri. Anchetatorii stabilesc ce s-a intamplat. Vor face expertiza autovehiculului și vor stabili cu ce viteza rula acesta.Cei care ancheteaza…