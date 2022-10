Stiri pe aceeasi tema

- Doi frați romani si-au gasit sfarsitul in Belgia, in conditii care i-au facut inițial pe anchetatori sa se gandeasca la un asasinat comandat de mafie. Principalul suspect e un fost comisar de poliție belgian.

- In perioada ianuarie- august 2022, urmare a serviciilor și masurilor de stimulare a ocuparii forței de munca oferite de AJOFM Botoșani, 2.727 persoane au fost incadrate in munca, dintre care 1.192 femei.

- Comanda de mancare la pachet a unui ofițer rus de poliție a fost indiciul cheie care a ajutat un grup de femei ce au fost terorizate de acesta pentru ca au protestat impotriva razboiului din Ucraina sa ii dezvaluie adevarata identitate, relateaza BBC.

- Cristian Cioaca, in libertate. Agentul de poliție condamnat la 15 ani și 8 luni de inchisoare cu executare dupa ce și-ar fi ucis partenera de viața, pe nume Elodia, poate sa stea 24 de ore in afara gratiilor, au informat surse apropiate acestui caz. Afla in randurile urmatoare care a fost motivul pentru…

- Agenția Naționala Impotriva Traficului de Persoane lanseaza campania naționala de prevenire: „Desfa-ți aripile! Informarea inseamna libertate!“, finanțat din Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021 – Programul Afaceri Interne. Scopul campaniei il constituie informarea, sensibilizarea și conștientizarea…

Procurorii constanteni au trimis in judecata 12 persoane acuzate ca au obligat, in ultimii ani, mai multe femei sa se prostitueze in diferite localitati din tara si din strainatate, folosind metoda "Loverboy", anunța news.ro.