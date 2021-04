Stiri pe aceeasi tema

- Un american a fost acuzat de terorism în Michigan dupa ce a amenințat ca-l va ucide pe președintele Joe Biden și pe alți oficiali democrați, au declarat marți autoritațile judiciare din nordul Statelor Unite, citate de AFP.Joshua Doctor, în vârsta de 21 de ani, a postat mai…

- "Primarul Giuliani nu il reprezinta in prezent pe presedintele Trump in nicio chestiune legala", a precizat Jason Miller, principalul purtator de cuvant al fostului presedinte dupa incheierea mandatului la Casa Alba. El s-a referit atat la Trump, cat si la avocatul Giuliani - fost primar al New Yorkului…

- Noul președinte american Joe Biden le-a cerut conaționalilor sai, dupa ce predecesorul sau Donald Trump a fost achitat de catre Senat in procesul in care era acuzat de instigare la violențele de la Capitoliu din 6 ianuarie, sa fie vigilenți și sa apere intotdeauna democrația deoarece „violența și extremismul…

- Vicepreședintele Mike Pence și alți senatori republicani și democrați au fost la un pas de a se intalni cu mulțimea furioasa care a patruns in Capitoliu in ziua de 6 ianuarie, arata o serie de imagini inedite. Democrații il acuza pe Donald Trump ca a fost ”incitatorul șef” al unei insurecții violente,…

- Actiunile lui Donald Trump inainte de asaltul din 6 ianuarie asupra Congresului reprezinta "un act de tradare de o amploare istorica", sustin procurorii democrati din Camera Reprezentantilor in procesul de punere sub acuzare a fostului presedinte american, relateaza AFP. "Presedintele Trump a incitat…

- Congresmanul democrat american Stephen Lynch a fost testat pozitiv pentru COVID-19 vineri, dupa ce, la inceputul lui ianuarie, a primit a doua doza de vaccin Pfizer, informeaza CBS News . Un purtator de cuvant al congresmanului din Massachusetts a declarat ca Lynch s-a infectat cu COVID-19, dupa ce…

- Curtea Suprema a Statelor Unite a fost evacuata in urma unei amenintari cu bomba, declara un oficial la curent cu situatia, relateaza CNN. Potrivit unui jurnalist CNN, Alex Marquardt, prezenta militarilor din Garda nationala, armata americana de rezerva, a crescut in zona Curtii, scrie news.ro.…

- In audierea sa in Senat, Avril D. Haines, propusa de Joe Biden la conducerea serviciilor nationale de informatii, a declarat ca va lucra impreuna cu FBI si Departamentul de Securitate Interna la o evaluare scrisa a pericolului reprezentat de miscarea QAnon, ai carui simpatizanti s-au aflat printre insurgentii…