- Premierul interimar Florin Citu a sustinut astazi o conferinta de presa in cadrul careia a vorbit despre evaluarea pozitiva facuta de agentiile de rating americare Romaniei, Primul ministru a declarat ca acest lucru inseamna ca in curand romanii vor simti bunastare."Romania a convins agentiile de rating…

- Deficitul in comertul international cu carne si organe comestibile a trecut de 301,5 milioane de euro in primul semestru al acestui an, in scadere totuși fața de 2020, cand atingea 351,87 milioane de euro. Importurile au fost de peste trei ori mai mari raportat la exporturi, potrivit datelor Ministerului…

- O echipa de liceeni ai Colegiului Național C.D. Loga din Timișoara reprezinta Romania in finala europeana a unui concurs dedicat tinerilor pasionați de tehnologie și inovație. Elevii timișoreni au creat o aplicație care sa combata știrile false.

- Un primar din Buzau renunta la mandat, al 6-lea castigat in 2020, pentru un post la Curtea de Conturi, potrivit news.ro. Marian Musat este unul dintre cei mai cunoscuti primari din judetul Buzau. A castigat sase mandate de edil al comunei Valea Salciei. Este de asemenea presedintele filialei…

- Nu vreau sa cataloghez acest prim tur ca pe o victorie sau orice altceva care ar parea ca e rezultatul unui razboi, ci un vot pentru un USR PLUS mai bun și mai capabil sa ofere societații romanești o șansa la o viața decența și normala, la prosperitate și bucurie, transmite Dacian Cioloș. „Aș…

- La primul meci amical al perioadei de pregatire, noua echipa de baschet seniori a CSM Ploiesti conturata in aceasta vara s-a descurcat onorabil in fata detinatoarei Cupei Romaniei, CSO Voluntari, cedand, miercuri seara, cu 75-87 (19-17, 15-24, 16-26, 25-20), in Sala Sporturilor „Olimpia”. Avand in fata…