- Politistul care a provocat, joia trecuta, teribilul accident din Sectorul 1, in urma caruia o fetita a murit si o alta a fost ranita, nu a dat declaratii, pana in prezent, in fata anchetatorilor, invocand starea emotionala in care se afla, potrivit avocatului familiei Raisei.

- Joi, in ziua in care a avut loc accidentul in urma caruia doua fetite au fost spulberate pe o trecere de pietoni din Sectorul 1 al Capitalei, politistul care a provocat tragedia participase la verificari privind modul in care sunt respectate prevederile privind masurile pentru prevenirea efectelor pandemiei,…

- Politistul care a provocat accidentul din Sectorul 1 soldat cu moartea unei fetite si ranirea alteia a anuntat, in apelul la 112, ca este agent de politie, aflat in timpul serviciului, si ca a lovit mortal un copil pe trecerea de pietoni. El a cerut sfaturi unuia dintre dispecerii cu care a vorbit pentru…

- Polițistul care a lovit mortal o fata in București, pe trecerea de pietoni, și a ranit o alta, avea numai doua luni de pregatire. Acesta a lucrat inainte in Anglia și a fost angajat din sursa externa, fara a absolvi cursurile unei școli de poliție.Deși era in timpul programului in momentul producerii…

- Poliția Capitalei vine cu noi precizari in cazul accidentului mortal care a avut loc, joi, in București. In acest caz a fost demarata o ancheta. In urma probatoriului administrat, procurorul de caz a dispus masura controlului judiciar pentru 60 de zile. Reamintim ca un agent de poliție aflat la volanul…

- Politistul care a accidentat mortal, joi, o fata de 13 ani pe trecerea de pietoni a fost pus sub acuzare de Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa. Purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, Radu Calin, a anuntat…

- Polițistul care a accidentat mortal o fata de 13 ani in Bucuresti nu se afla in misiune. Este anunțul procurorului Radu Calin, de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1, dupa primele cercetari in dosar. ”Ca urmare a nerespectarii limitei maxime de viteza admise in localitate, nu a acordat…

- Acuzații extrem de grave facute de o femeie care a asistat la accidentul mortal din București. Doua fetițe care treceau strada pe trecerea de pietoni au fost izbite in plin de o autospeciale de poliție. Din primele informații, s-au fi aflat ca mașina se afla in misiune. O martora la incident a acuzat,…