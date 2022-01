Stiri pe aceeasi tema

- Politistul care a accidentat mortal, joi, o fata de 13 ani pe trecerea de pietoni a fost pus sub acuzare de Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa. Purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, Radu Calin, a anuntat…

- Principalele declarații ale purtatorului de cuvant al Parchetului, Radu Calin, in cazul accidentului ce a avut loc joi, in București, cand o fetița a murit dupa ce a fost lovita pe trecerea de pietoni și o alta se afla in stare grava in spital.Agentul de poliției nu a respectat limita maxima de viteza…

- Politistul care a accidentat mortal, joi, in București, o fata de 13 ani pe trecerea de pietoni a fost pus sub acuzare de Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa. Purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului…

- Polițiștul care a accidentat cu mașina doua minore, pe una dintre ele mortal, pe trecerea de pietoni, ieri, in București, nu era in misiune in timpul incidentului și nu avea semnalele acustice pornite, doar pe cele luminoase, a transmis purtatorul de cuvant al Parchetului, Radu Calin. „La acest moment…

- La o zi de la producerea cumplitului accident de circulație in urma caruia o fetița a murit, iar o alta a fost ranita, purtatorul de cuvant al Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 din Bucuresti a ieșit in fața presei cu mai multe precizari. Așa s-a aflat despre polițistul de la secția 5, din…

- Parchetul a contrazis comunicatul oficial al Poliției și anunța ca polițistul care a omorat un copil pe trecerea de pietoni in București nu era in misiune, chiar daca avea girofarul pornit.

- Polițistul care a lovit doua fete pe trecerea de pietoni de pe bulevardul Laminorului din Capitala, una dintre ele pierzandu-și viața, are 30 de ani și a lucrat in Anglia pana in 2016. El și-a luat permisul de conducere in Romania in 2012 și l-a preschimbat in Anglia, in 2016. Constantin Popescu este…

- Imaginile cu soferul care forteaza bariera lasata la trecerea la nivel cu calea ferata au fost filmate duminica, 31 octombrie, intr-un cartier din Bucuresti. CFR Infrastructura a publicat pe pagina de Facebook imaginile surspinse de o camera video instalata in zona trecerii la nivel cu calea ferata…