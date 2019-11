Stiri pe aceeasi tema

- Accidentele grave se țin lanț in Capitala. Un tanar de 24 de ani a fost lovit mortal de o mașina, in timp ce traversa strada neregulamentar. Impactul s-a produs in jurul orei doua noaptea, pe strada Maria Dragan, din sectorul Ciocana.

- Culmea iresponsabilitatii. Pe internet a aparut un filmulet, in care un sofer se lauda cum conduce masina cu piciorul. Din imagini se poate observa ca viteza automobilului depaseste 120 km/ora. Incidentul a avut loc pe o strada din Capitala.

- Șoferița care ar fi provocat teribilul accident de pe strada Alba Iulia din Capitala se afla in stare avansata de ebrietate. Potrivit poliției Capitalei, femeia in varsta de 33 de ani avea o concentrație de 2,15 g/l alcool in sange, iar norma admisa este de 0,30.

- Un automobil s-a rasturnat pe drum, dupa ce s-a lovit violent cu o alta masina.In urma impactului, un minor de 16 ani a avut de suferit. Accidentul a avut loc pe strada Uzinelor din Capitala.Potrivit martorilor oculari, la fata locului a fost chemata o ambulanta.

- Un copil de cinci ani a fost accidentat, miercuri seara, in localitatea Budești Finațe din județul Bistrița-Nasaud, in timp ce traversa un drum județean printr-un loc nemarcat, potrivit Mediafax.Citește și: Anunț de ultima ora al Olguței Vasilescu: ‘Trei vești bune, azi, de la Guvernul PSD’…

- Un accident a avut loc, miercuri, pe Bulevardul Aviatorilor din Capitala. Șoferul unei motociclete s-a ciocnit de o mașina aflata in trafic. In urma impactului motociclistul a fost ranit, insa este constient. Soferul motocicletei, in varsta de 35 ani, se delasa pe Bulevardul Aviatorilor, dinspre Piata…

- Tanar aflat in stare de ebrietate a fost accidentat de o masina in timp ce traversa strada neregulamentar. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, luni, la ora 20.05, in timp ce conducea autoturismul pe strada Marasesti din municipiul Suceava, un localnic de 40 de ani a surprins si accidentat ușor ...

- Patru tineri printre, care doi minori, cu varstele cuprinse intre 13 și 22 de ani, originari din raionul Ialoveni și Cahul, au fost reținuți, fiind suspectați de furtul unui automobil si sustragerea mai multor bunuri din el.