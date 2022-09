Stiri pe aceeasi tema

- Caii „liberi” de la Letea, o emblema a Deltei Dunarii și a Romaniei, sunt din nou in pericol. Localnicii și turiștii semnaleaza ca aceștia risca sa moara de sete, ingradiți cu doua randuri de gard, lasați fara surse de apa, dupa ce adapatorile au secat din cauza caniculei, anunța romania.europalibera.org.…

- Un copil de 11 ani a ramas blocat ieri, 7 august intre gratiile unei guri de scurgere. Potrivit primelor informații, baiatul și-ar fi prins piciorul in grila de fonta de la canalul de scurgere, in drum ce se intorcea de la bazin. Cazul s-a intamplat pe strada 31 August 1989 din capitala.

- Marian Godina a dezvaluit intr-o postare pe Facebook cum se descurca in rolul de tata. Polițistul are o fetița, pe Maria, care a devenit pe lume pe 2 iulie. El a povestit ca astazi Georgina, soția lui, a avut puțina treaba in oraș, iar el a ramas singur acasa cu Maria. Polițistul s-a descurcat destul…

- Andreea Perju este implinita ca mama, iar fiicele sale ii fac fiecare zi mai frumoasa. Actrița se bucura de fiecare moment petrecut alaturi de ființele care ii fac sufletul sa zambeasca și a vorbit despre momentele dificile din viața unui parinte. Aceasta a oferit un sfat prețios mamicilor, dar a dezvaluit…

- Astazi, 22 iunie a.c., in jurul orei 11:53, Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov a fost sesizat cu privire la faptul ca, la piscina unui complex rezidential din Voluntari s a inecat un copil.Potrivit IPJ Ilfov, la fata locului politistii orasului Voluntari, au gasit o pe fata pe marginea piscinei,…

- Un copil in varsta de 11 ani, din Vatra Dornei, care s-a lovit puternic la cap dupa ce a cazut cu bicicleta, a fost salvat datorita intervenției prompte a paramedicului SMURD Cristian Landa, de la Detașamentului de pompieri Vatra Dornei, aflat intamplator in apropiere.Povestea a fost facuta publica…

- Pompieri si politisti din judetul Bistrita-Nasaud au intervenit, sambata seara, la o actiune de cautare a unui copil in varsta de aproximativ opt ani care a cazut in apele unui rau. Baiatul a fost scos in stop cardio-respirator si i se fac manevre de resuscitare, conform news.ro. Fii la curent…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in zona Piata Balada din municipiul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier. In urma impactului, un copil de 7 ani a fost ranit. La locul accidentului au fost trimise…