Stiri pe aceeasi tema

- Fostul polițist s-a aflat in inchisoare in izolare de la momentul in care a fost gasit vinovat de crima, pentru uciderea lui George Floyd. Chauvin este inchis intr-o inchisoare de maxima siguranța la Oak Heights, in apropiere de Minneapolis. In aceasta inchisoare sunt inchiși unii dintre cei mai periculoși…

- Fostul polițist Derek Chauvin s-a aflat in inchisoare in izolare de la momentul in care a fost gasit vinovat de crima, pentru uciderea lui George Floyd. Chauvin este inchis intr-o inchisoare de maxima siguranța la Oak Heights, in apropiere de Minneapolis. In aceasta inchisoare sunt unii dintre cei mai…

- Fostul ofiter de politie Derek Chauvin a fost condamnat vineri la 22,5 ani de inchisoare pentru uciderea afro-americanului George Floyd in orasul american Minneapolis, transmit Reuters si DPA. știre in curs de actualizare

- Punerea in libertate sau 30 ani de inchisoare? Politistul alb Derek Chauvin, condamnat pentru uciderea afro-americanului George Floyd, si procurorii responsabili de caz au cerut miercuri in instanta pedepse diametral opuse, relateaza AFP preluat de agerpres. In documentele trimise inainte de audierea…

- Apropiati ai lui George Floyd, afroamericanul a carui ucidere de catre poliția din Minneapolis a provocat ample proteste în SUA și manifestari de solidaritate în întreaga lume, au comemorat un an de la uciderea acestuia, relateaza Reuters și News.ro. George Floyd a fost ucis…

- Juriul din procesului lui Derek Chauvin, fostul politist din Minneapolis acuzat ca l-a ucis anul trecut pe George Floyd, s-a retras sa delibereze verdictul, dupa trei saptamani de audieri. Acuzarea a spus juratilor ca Chauvin l-a ucis pe Floyd, pe 25 mai 2020, iar apararea a sustinut ca el a urmat…

- Fostul politist Derek Chauvin a declarat joi ca refuza sa depuna marturie la procesul in care este judecat pentru moartea afro-americanului George Floyd la Minneapolis anul trecut, relateaza AFP, potrivit Agerpres. 'Invoc astazi dreptul meu la amendamentul al 5-lea din Constitutie, a spus…

- Seful fortelor de ordine din Minneapolis a declarat luni in fata juratilor ca Derek Chauvin a "incalcat regulile" si "valorile" politiei in timpul arestarii lui George Floyd, informeaza AFP preluat de agerpres. Sa ingenunchezi pe gat "ar putea fi rezonabil in primele cateva secunde pentru a-l controla,…