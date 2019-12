Polițistii vrânceni au fost ajutoarele lui Moș Crăciun pentru familiile nevoiașe Nu este o perioada, nici un sezon, ci o stare de spirit. Adevaratul spirit al Craciunului inseamna sa prețuiești pacea și bunavoința, sa oferi din plin compasiune.(Calvin Coolidge) A devenit deja tradiție ca in zilele premergatoare Craciunului, polițiștii vranceni sa fie alaturi de membrii comunitații in care iși desfașoara activitatea, motiv pentru care aceștia au […] Articolul Polițistii vranceni au fost ajutoarele lui Moș Craciun pentru familiile nevoiașe apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

