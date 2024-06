Stiri pe aceeasi tema

- Politistii vor testa obligatoriu anumiti participanti la trafic daca au consumat alcool sau substante psihoactive, potrivit unei Ordonante de Urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative in scopul cresterii sigurantei rutiere, aprobata vi

- 39 de șoferi testați de polițiștii din Alba pentru alcool și droguri, prin intermediul aplicației eDAC: Amenzi de peste 10.000 de lei 39 de șoferi testați de polițiștii din Alba pentru alcool și droguri, prin intermediul aplicației eDAC: Amenzi de peste 10.000 de lei In ultimele 24 de ore, polițiștii…

- 80 de șoferi testați de polițiștii din Alba pentru alcool și droguri, prin intermediul aplicației eDAC: Amenzi de peste 37.000 de lei 80 de șoferi testați de polițiștii din Alba pentru alcool și droguri, prin intermediul aplicației eDAC: Amenzi de peste 37.000 de lei In ultimele 24 de ore, polițiștii…

- Aproape 100 de șoferi testați pentru droguri și alcool de polițiștii din Alba, in ultimele 2 zile: Au fost reținute 6 permise de conducere Aproape 100 de șoferi testați pentru droguri și alcool de polițiștii din Alba, in ultimele 2 zile: Au fost reținute 6 permise de conducere In perioada 24-25 mai,…

- Sute de persoane și mașini verificate luni de polițiștii din Alba: 65 de șoferi testați pentru alcool și droguri Sute de persoane și mașini verificate luni de polițiștii din Alba: 65 de șoferi testați pentru alcool și droguri Sute de persoane și mașini au fost verificate luni de polițiștii din Alba.…

- 60 de șoferi au testați pentru alcool și droguri de polițiștii din Alba: Amenzi de peste 22.000 de lei 60 de șoferi au testați pentru alcool și droguri de polițiștii din Alba: Amenzi de peste 22.000 de lei In ultimele 24 de ore, polițiștii și jandarmii din județul Alba au continuat acțiunile, in sistem…

- BULETIN DE PRESA Week-end in siguranța In zilele de 13 și 14 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița au continuat acțiunile pentru combaterea unor situații de risc și menținerea unui climat optim de ordine și siguranța publica, dispozitivele curente fiind…

- Peste 136 de șoferi testați pentru alcool și droguri de polițiștii din Alba: Amenzi de aproape 100.000 de lei Peste 136 de șoferi testați pentru alcool și droguri de polițiștii din Alba: Amenzi de aproape 100.000 de lei In perioada 05-06 aprilie 2024, polițiștii și jandarmii din județul Alba au continuat…