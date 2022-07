Angajații MAI au primit și ultimele lovituri din partea sistemului. Atat sfertul din cele doua tranșe restante ale majorarilor prevazute de Legea 153/2017, cat și raportarea salariului de grad la salariul de funcție in plata au fost blocate, astfel ca, din toamna, veniturile polițiștilor vor scadea, efectiv, cu 250 de lei. Drept pentru care, sindicatele […] The post Polițiștii vor sa opreasca activitatea. Din toamna, salariile vor scadea cu 250 de lei first appeared on Ziarul National .