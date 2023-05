Stiri pe aceeasi tema

- Sindicatul National al Politistilor si Personalului Contractual (SNPPC) anunța ca va declanșa proteste de strada in zilele de 6, 7 si 8 iunie, putand ajunge chiar la blocarea sistemului. „Avand in vedere situatia existenta in tara generata de lipsa de responsabilitate a guvernantilor, care au produs…

- Un șofer de TIR a facut pana la Simeria, pe DN7, și a blocat circulația, dupa ce a oprit pe șosea, un cauciuc de la semiremorca fiind complet distrus. Trei tineri polițiști l-au ajutat sa schimbe roata și imaginile au fost publicate pe Facebook de Sindicatul National al Politistilor si al Personalului…

- Guvernul merge pe repede-inainte cu proiectul,,Ordonanței austeritații”, care va limita și chiar va taia, in 2023, o parte dintre cheltuielile publice, inclusiv in Sectorul de Aparare, Ordine Publica și Siguranța Naționala, atat in privința unor achiziții, dar și in ceea ce privește Titlul I – cheltuieli…

- Sute de persoane au protestat in fața Guvernului fața de Legea adoptata de Senat care introducea pragul de 250.000 de lei pentru abuzul in serviciu. Pana la aceasta suma, faptele nu mai reprezentau o infracțiune. Manifestanții sunt nemulțumiți de faptul ca legea ar putea permite oricui sa faca abuz…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis Curții Constituționale miercuri, 29 martie 2023, o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu Șișești”…

- Politistii din Ministerul Afacerilor Interne (MAI), politistii de penitenciare și pensionarii militari au protestat sambata dimineața, 25 martie, la sediul instituției conduse de Lucian Bode.Sindicaliștii au transmis Guvernului, MAI si Parlamentului cateva revendicari principale, printre care se numara…

- Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD) si Sindicatul National al Politistilor si Personalului Contractual organizeaza, vineri, un miting de protest in Piata Victoriei, precum si un mars care va avea ca punct final Ministerul Justitiei. Actiunea va avea loc in intervalul orar 10:30 – 16:00,…

- Politistii vor organiza pe 23 martie un protest in fata Prefecturii Primarul Mihai Chirica a emis o dispozitie prin care a aprobat cererea Federatiei Sindicatelor Nationale ale Politistilor. Manifestatia va avea loc intre orele 14.00 - 16.00. Mai multe detalii, AICI. Principalele revendicari, sunt: …