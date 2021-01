Stiri pe aceeasi tema

- Patru sindicate din Poliție au semnat un document conform caruia astazi, 11 ianuarie, polițiștii vor aplica "doar sancțiunea avertismentului scris sau verbal", ca prima masura de protest, dupa ce Guvernul a decis ca nivelul salariilor sa ramana la nivelul din decembrie 2020."Am convenit asupra formelor…

- Pentru ca negocierile au eșuat, patru sindicate ale politistilor din Ministerul de Interne recurg la o masura inedita de protest: vor da numai avertismente. Astfel, incepand de luni, romanii nu vor mai primi amenzi pentru neportul centurii, vorbitul la telefon in trafic sau pentru traversari neregulamentare.Și…

- Fara amenzi, de luni, pentru neportul centurii, vorbitul la telefon in trafic sau pentru traversari neregulamentare. Și nu e vorba de vreo schimbare legislative, ci de declanșarea protestului inedit la care vor recurge polițiștii nemulțumiți de inghețarea salariilor.

- O mana de polițiști, membrii de sindicat, au protestat la Cluj fața de ingheșarea salariilor și a sporurilor pentru anul 2021. La protest au participat și reprezentanții Sindicatului Grefierilor Cluj.Polițiștii au pichetat Prefectura Cluj. ”Organizatiile sindicale din sistemul de ”Aparare, ordine publica…

- Polițiștii din Cluj, București, dar și din alte orașe din România au ieșit la protest, joi dimineața, în ultima zi a anului. Oamenii legii sunt nemulțumiți de proiectul Ordonanței de Urgența pe care prim-ministrul Florin Cîțu…

- Sindicalistii grefieri organizeaza, joi, manifestatii in fata Ministerului Afacerilor Interne si a 22 de prefecturi, in semn de protest fata de intentia Guvernului de a ingheta in 2021 salariile angajatilor din sistemul public, potrivit unui comunicat remis de patru sindicate ale grefierilor.…