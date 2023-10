Polițiștii vor da amenzi în baza înregistrărilor camerelor de bord sau de supraveghere Cei ce surprind diverse posibile incalcari ale regulilor rutiere vor putea trimite inregistrarile audio-video polițiștilor. In baza acestora, dar și a altor mijloace de proba, oamenii legii vor putea sancționa șoferii care se abat de la regulile Codului rutier. Conform unui proiect de ordonanța aflat in dezbatere publica, pentru sancționarea unor abateri, polițiștii vor putea utiliza date de monitorizare a traficului rutier primite de la administratorii drumurilor publice. Pe langa alte modificari aduse Codului rutier, proiectul de OUG aflat in dezbatere publica va introduce posibilitatea ca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

