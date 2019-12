Polițiștii vasluieni vor fi la datorie în noaptea de Revelion MASURI… Peste 110 de polițiști vasluieni se vor afla in strada in noaptea dintre ani, pentru a asigura un climat de ordine, liniște și siguranța publica. Aceștia vor acționa in perioada 31 decembrie – 5 ianuarie, suplimentar fața de dispozitivul curent de ordine și siguranța publica, pentru prevenirea și combaterea oricaror evenimente care ar putea [...] Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

