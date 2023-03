Stiri pe aceeasi tema

- DE ZIUA POLIȚIEI ROMANE… Pentru ca nevoia de sange este permanenta, in aceasta dimineața, 21 martie a.c., 20 de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui s-au prezentat la Centrul de Transfuzie Sanguina Vaslui, din municipiul Barlad, unde au donat sange pentru cei aflați in nevoie.…

- SARBATOARE … Politia Romana sarbatoreste 201 ani de atestare documentara, pe 25 martie, motiv pentru care, politistii vasluieni vor desfasura, in fiecare zi a acestei saptamani, diverse activitati. Luni, 20 martie a.c., Inspectoratul de Politie Judetean Vaslui a organizat trei intalniri de tipul „Cartea…

- ERORI… Drug testul fals pozitiv și reținerea permisului de conducere au devenit o obișnuința in randul șoferilor. Saptamanal, sute de conducatori auto din toata țara sunt trași pe dreapta și testați antidrog, de s-a ajuns sa fie depistați mai mulți șoferi care au consumat droguri decat șoferi care au…

- PRINȘI… Un numar de 22 de conducatori auto au ramas fara permis de conducere, la sfarșitul saptamanii trecute, in urma controalelor desfașurate de polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui. Oamenii legii au acționat pe drumurile publice pentru combaterea nerespectarii,…

- AJUTOR… O adolescenta din comuna Balteni se confrunta cu probleme de sanatate și are nevoie de sange. Nu conteaza grupa sanguina, ci doar ca donatorii sa fie sanatoși. Adolescenta se numește Roxana Harapcica, are 16 ani, iar in prezent se afla internata la Spitalul „Sfanta Maria” din Iași. Primarul…

- RAZII… Peste 650 de angajați ai Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui s-au aflat la datorie in perioada 30 decembrie 2022 – 2 ianuarie 2023, pregatiți sa intervina in sprijinul cetațenilor. In contextul sarbatoririi Anului Nou, efectivele Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui au fost angrenate…

- CAPTURA… In aceasta perioada, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui au intensificat controalele in cadrul actiunii nationale “Foc de artificii”. Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Vaslui, incepand cu 21 noiembrie au…

- PREVENTIE…Politistii Biroului Siguranta Școlara, din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui, si cei ai Sectiei 8 Politie Rurala Iana, din cadrul Politiei Municipiului Barlad, au derulat activitati cu caracter educativ-preventiv la doua unitati de invatamant din judetul Vaslui, in cadrul…