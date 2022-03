Stiri pe aceeasi tema

Politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele 24 de ore, 412 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 73.250 de lei, pentru nerespectarea prevederilor referitoare la prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, a informat, miercuri, Grupul de Comunicare Strategica

Politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele 24 de ore, 694 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 152.000 de lei, pentru nerespectarea prevederilor referitoare la prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, a informat, joi, Grupul de Comunicare Strategica (GCS).

Politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele 24 de ore, 641 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 140.200 de lei, pentru nerespectarea prevederilor referitoare la prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, a informat, marti, Grupul de Comunicare Strategica (GCS)

Politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele 24 de ore, 1.112 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 287.652 de lei, pentru nerespectarea prevederilor referitoare la prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, a informat, duminica, Grupul de Comunicare Strategica.

Sambata, in jurul orei 21.07, a fost reclamata la 112 o petrecere de zi de nastere in municipiul Oradea la care participau 44 de persoane. Politistii au intrerupt petrecerea si au fost aplicate amenzi in valoare totala de 9.500 de lei, conform news.ro.

Inspectorii Directiei Generale de Politie Locala si Control a Municipiului Bucuresti au continuat seria de actiuni privind verificarea legalitatii activitatii de transport public in regim de taxi si de combatere a pirateriei in acest domeniu, in Capitala, potrivit news.ro.

Politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele 24 de ore, 682 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 109.817 de lei, pentru nerespectarea prevederilor referitoare la prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, a informat, sambata, Grupul de Comunicare Strategica (GCS).

Politistii brasoveni au aplicat un numar de 14 amenzi, in valoare totala de 11.500 de lei, in cadrul unei actiuni de control pe DN 1E, ce a avut ca scop prevenirea accidentelor rutiere in care sunt implicati soferi ce transporta minori, a informat, vineri, IPJ Brasov, potrivit Agerpres.