Polițiștii urmăresc uleiul comestibil de pe rafturile magazinelor Politia din Indonezia va supraveghea non-stop activitatile de productie si distributie de ulei de gatit, dupa ce cresterea preturilor la alimente a devenit un subiect sensibil din punct de vedere politic in aceasta tara asiatica, transmite Bloomberg. Echipe de interventie, compuse din ofiteri de politie, agenti de informatii si angajati guvernamentali, se vor asigura ca firmele produc ulei de gatit in conformitate cu obiectivele propuse si il vand pentru un pret mai mic decat plafonul de 14.000 de rupi (98 de centi) litrul, a declarat seful Politiei din Indonezia, Listyo Sigit Wibowo. „Anchetele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

