Polițiștii timișoreni au dus pachete de Paște unei familii cu posibilități financiare reduse A devenit o tradiție ca din tichetele de masa adunate de polițiștii timișeni, in urma donarilor de sange, agenții sa pregateasca unele pachete pentru copilașii din Timiș. Ca de fiecare data, bucuria și recunoștința acestora este rasplata lor. „Miercuri, le-am facut o scurta vizita membrilor familiei Vieru, pentru a le duce alimente și tot ce […] Articolul Polițiștii timișoreni au dus pachete de Paște unei familii cu posibilitați financiare reduse a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

