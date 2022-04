Avand in vedere faptul ca in acest sfarșit de saptamana este Sarbatoarea Floriilor și Paștele catolic, iar traficul rutier a devenit destul de aglomerat, deoarece multe persoane se deplaseaza spre diferite destinații, reprezentanții IPJ Timiș revin cu rugamintea ca șoferii sa acorde o atenție sporita in timpul deplasarilor, astfel incat sa fie evitate accidentele. Politisti […] Articolul Polițiștii timișeni, indemn la prudența catre șoferi: „Nu uitați, cel puțin o persoana iubita va așteapta acasa!” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .