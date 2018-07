Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale fac verificari pentru a depista un barbat de 68 de ani, disparut din Timișoara. La data de 31 iunie, MUNTEANU GRIGORIE a plecat de la domiciliu sau situat pe strada bld. CD Loga din municipiul Timișoara, iar pana in prezent nu a mai revenit. Semnalmente:…

- Politistii de la Serviciul de Investigatii Criminale sunt in alerta dupa ce o fata de 16 ani din Timișoara a disparut de doua zile. In data de 2 iulie, ZAKAR NICOLETA STELIANA ANDREEA a plecat de la domiciliul sau de pe strada Polona din Timișoara, iar pana in prezent nu a mai revenit. Semnalmente:…

- Cei trei straini, unul din Egipt, altul din Serbia și unul din Bosnia-Herțegovina, au varste cuprinse intre 32 și 57 de ani. Ei au cunoscut trei romance in strainatate și au hotarat, impreuna cu ele, sa se casatoreasca pentru a putea obține permise de ședere in Romaniaa, spun polițiștii…

- Polițiștii timișeni impreuna cu Asociatia „Academia Mamicilor din Timișoara” – Centrul de Asistența Sociala și Cercetare a Interacțiunii Copil-Parinte, au desfașurat o activitate in cadrul campaniei de donare de sange pentru copiii internati la sectia de hemato-oncologie de la Spitalul “Louis Turcanu”…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale fac verificari pentru depistarea unei tinere de 23 de ani, disparuta de pe raza localitații Dudeștii Noi. Duminica 10 iunie, in jurul orelor 21.30, BLAJINA IONELA FLORINA ar fi plecat de la domiciliu, iar pana in prezent nu a mai revenit. Semnalmente:…

- S-a dat alarma seara trecuta, in jurul orei 19.00! Politistii hunedoreni au fost sesizati prin 112 despre faptul ca un barbat in varsta de 84 de ani a plecat dis de dimineata pe un deal din apropierea localitatii Aninoasa pentru a culege bureți de padure si nu a mai revenit acasa. In urma sesizarii,…

- Un barbat din Tureac a ajuns la inchisoare, unde va ispași o pedeapsa de 3 ani, dupa ce a fost condamnat pentru furt calificat. Alți doi tineri din Viile Tecii s-au ales cu dosare penale, dupa ce polițiștii din Beclean i-au identificat ca fiind autorii unui furt dintr-o locuința din Lechința, care a…

- Politistii timișeni au depistat doi barbați dați in urmarire generala. Un barbat condamnat la inchisoare pentru infracțiuni la regimul rutier a fost prins de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale in Timișoara. Acesta are 50 de ani, iar pe numele sau Judecatoria Lugoj a emis un mandat de executare…