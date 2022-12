Poliţiştii timişeni, implicaţi în peste 200 de intervenţii în ultimele trei zile In perioada 23-26 decembrie 2022, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, impreuna cu celelalte instituții ale statului cu atribuții in asigurarea ordinii și liniștii publice, au desfașurat, in sistem integrat, acțiuni pe raza intregului județ, atat pentru menținerea unui climat de ordine și siguranța publica, prevenirea faptelor antisociale, cat și pentru creșterea gradului de siguranța ... The post Politistii timiseni, implicati in peste 200 de interventii in ultimele trei zile appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cu prilejul Zilei de 1 Decembrie, pe 5 decembrie 2022, la sediul Inspectoratului de Politie Județean Timiș, 76 de polițiști dintre care 34 de ofițeri și 42 de agenți, au fost avansați in gradul profesional urmator inaintea indeplinirii stagiului minim, pentru merite și rezultate deosebite obținute in…

- In aceasta dimineața, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara au desfasurat, pe drumurile publice din județul Hunedoara, actiuni pentru creșterea gradului de siguranța rutiera și prevenirea accidentelor de circulație ale caror cauze generatoare sunt abaterile savarșite…

- Joi, polițiștii Secției 3 Urbane Timișoara au reținut un tanar, in varsta de 16 de ani, banuit de comiterea infracțiunii de furt. Acesta a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș. In data de 10.11.2022, polițiștii Secției 3 Urbane…

- La data de 7 noiembrie, polițiștii Postului de Poliție Moșnița Noua din cadrul Secției 1 Rurale Timișoara au reținut un barbat, in varsta de 21 de ani, banuit de comiterea infracțiunii de furt calificat. Acesta a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului…

- In ultima zi a lunii trecute, polițiștii Biroului Investigații Criminale Timișoara au reținut un barbat, in varsta de 49 de ani, banuit de talharie calificata. Acesta a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș. In fapt, la data…

- La data de 14 octombrie, polițiștii Secției 4 Urbane Timișoara au reținut o femeie banuita de comiterea infracțiunii de efectuare de operațiuni financiare in mod fraudulos. Aceasta a fost introdusa in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș. In…

- Polițiștii orașului Sannicolau Mare au reținut vineri o femeie, in varsta de 42 de ani, banuita de furt. Acesta a fost introdusa in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș. „La data de 30 septmebrie 2022, in urma investigațiilor efectuate, polițiștii…

- La data de 29 septembrie, polițiștii Secției 3 Urbane Timișoara au reținut un tanar, in varsta de 19 ani, banuit de furt calificat. Acesta a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș. In fapt, la data de 28.09.2022, in jurul orei…