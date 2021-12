Polițiștii timișeni au mers încărcați cu cadouri la 24 de familii din județ Din dorința de a aduce zambete și bucurii in suflet, polițiștii din Lugoj și din cadrul celor trei secții rurale au intocmit lista cu familiile nevoiașe și au pregatit 70 de pachete. In aceasta dimineața, polițiștii și-au luat in serios rolul de ajutoare ale lui Moș Craciun. Au pornit la drum și au adus zambetul […] Articolul Polițiștii timișeni au mers incarcați cu cadouri la 24 de familii din județ a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

