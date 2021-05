Polițiștii timișeni, apel la prudență în trafic. Numărul accidentelor, în scădere față de anul trecut Polițiștii timișeni trag un semnal de alarma in privința accidentelor rutiere care au loc in județ și le ofera mai multe sfaturi șoferilor. „Avand in vedere ca se apropie perioada vacanțelor, iar oamenii se grabesc sa ajunga la destinații, le recomandam cetațenilor sa manifeste o atenție deosebita in timpul deplasarii pe drumurile publice pentru a […] Articolul Polițiștii timișeni, apel la prudența in trafic. Numarul accidentelor, in scadere fața de anul trecut a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

