POLIȚIȘTII SUNT LA DATORIE PENTRU SIGURANȚA ELEVILOR De astazi, efectivele Inspectoratului de Poliție Județean Calarași vor fi din nou in teren, in zona intrarilor in școli, gradinițe și licee, in intervalele orare in care se efectueaza intrarea și ieșirea de la cursuri a elevilor, pentru menținerea ordinii și siguranței publice și fluidizarea traficului rutier. Siguranța lor este raspunderea noastra, a tuturor, parinți, [&hellip Citeste articolul mai departe pe mediacalarasi.ro…

Sursa articol: mediacalarasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița vor fi la datorie pentru ca Ziua de 1 Mai și Sarbatoarea Invierii Domnului sa fie celebrate in siguranța, iar prevederile legale pentru prevenirea raspandirii pandemiei de COVID – 19 The post Polițiștii, jandarmii și pompierii sunt…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Brașov vor fi la datorie pentru ca intreaga comunitate sa se bucure, in siguranța, de minivacanța prilejuita de Sfintele Sarbatori Pascale. In perioada 30 aprilie – 03 mai 2020, aproximativ 860 de polițiști din cadrul Inspectoratului de…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Calarași, impreuna cu reprezentanții structurilor Ministerului Afacerilor Interne, sunt la datorie in acest sfarșit de saptamana, pentru ca Sarbatoarea Invierii Domnului sa fie celebrata in siguranța. In perioada 30 aprilie-03 mai a.c., peste…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș vor fi la datorie in acest weekend! Aceștia se vor asigura ca oamenii vor respecta prevederile legale pentru prevenirea raspandirii pandemiei de Covid – 19, chiar daca sunt zile de sarbatoare. ”Efectivele de poliție care participa la misiuni…

- Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov acționeaza in vederea menținerii unui climat de siguranța rutiera pe raza intregului județ Brașov, precum și pentru prevenirea evenimentelor și accidentelor rutiere. In cadrul activitaților desfașurate, la data de 07 aprilie 2021,…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița vor fi la datorie in acest sfarșit de saptamana, pentru ca Paștele Catolic sa fie sarbatorit in siguranța, iar prevederile legale pentru prevenirea raspandirii pandemiei de Covid – 19 sa fie respectate. Peste 150 de politisti vor actiona,…

- FOTO VIDEO| Acțiune a polițiștilor din Alba Iulia in vederea verificarii si impunerii folosirii centurii de siguranta si a dispozitivelor de fixare omologate Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba au organizat o acțiune pentru verificarea și impunerea folosirii centurii…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Calarași au identificat și reținut un barbat banuit de furt calificat. La data de 18 februarie a.c., polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Rurala Galbinași au fost sesizați prin plangere de catre o femeie in varsta de 46 de ani, din municipiul…