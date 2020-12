Polițiștii sunt la datorie, dar aveți grijă unde vă țineți portmoneul! La cumparaturi, locul cel mai sigur pentru pastrarea portmoneului este buzunarul de la piept, din interiorul vestimentatiei! In mijloacele de transport in comun, dati dovada de vigilenta si atentie fata de conduita persoanelor de langa dumneavoastra, atunci cand asteptati mijloacele de transport in comun! Tineti, pe cat posibil, bagajul asezat in fata dumneavoastra!In tren... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii locali și reprezentanții STPT merg impreuna prin tramvaiele, autobuzele și troleibuzele din trafic pentru „prevenirea cazurilor de nepurtare a maștii in mijloacele de transport”. N-au dat amenzi, ci mai degraba i-au informat pe oameni. Iar batranii au primit maști.

- Polițiștii clujeni au desfașurat, luni, o serie de controale in trafic pe raza localitații clujene Valcele.”La data de 2 noiembrie a.c., in intervalul orar 15.30-18.30, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier, in colaborare cu inspectori din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul Tranportului…

- 12 conducatori auto și 11 pasageri au fost prinși fara maști de protecție in mijloacele de transport in comun care circulau pe diferite rute, pe raza județului Arad. Asta au descoperit polițiștii rutieri in urma desfașurarii unei acțiuni pentru verificarea respectarii masurilor de protecție dispuse…

- Verificari intense in zonele aglomerate, dar și in mijloacele de transport in comun din județul Timiș. Polițiștii și jandarmii au controlat daca sunt respectate normele de protecție impotriva raspandirii coronavirusului. Oamenii legii le-au dat amenzi totale de zeci de mii de lei celor prinși ca nu…

- 140 de argeșeni, amendați in ultimele 24 de ore, pentru nepurtarea maștii de protecție. In ultimele 24 de ore, peste 200 de polițiști și polițiști locali au desfasurat actiuni de verificare a respectarii masurilor impuse in contextul starii de alerta, in zonele aglomerate, restaurante, terase dar si…

- Peste 1.200 de argeșeni, verificați de polițiști! S-au dat amenzi de peste 27.000 de lei. Aproape 200 de efective de poliție si politie locala s-au aflat la datorie, in ultimele 24 de ore, pentru verificarea respectarii masurilor impuse in contextul starii de alerta, in zonele aglomerate, restaurante,…

- Politistii din Capitala efectueaza controale in zona Pietei Obor, precum si in mijloacele de transport in comun, verificarile vizand modalitatea in care bucurestenii respecta distantarea sociala si obligativitatea de a purta masti de protectie in spatii aglomerate.

- In urma activitatilor, au fost aplicate 63 de sanctiuni contraventionale. Politisti din cadrul Serviciului Rutier si ai Biroului Rutier Constanta au desfasurat o actiune pe linia prevenirii si combaterii incalcarii prevederilor Legii nr. 55 2020, privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea…