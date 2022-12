Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 4-6 noiembrie Serviciul Rutier impreuna cu formatiunile rutiere din cadrul I.P.J. Suceava au organizat si executat acțiuni pentru prevenirea accidentelor produse pe fondul vitezei excesive, ocazie cu care au fost aplicate 307 sancțiuni contravenționale in valoare de 193.035 de lei. In cadrul…

- Un ilfovean a fost retinut de politistii din Buzau pentru furtul unui oboi estimat la 5000 de euro. Obiectul, al carui proprietar este o tanara din Olanda, fusese sustras dintr-o biserica de confesiune baptista din satul Pitulicea, comuna Glodeanu-Sarat. Instrumentul fusese furat in perioada in care…

- La data de 29.09.2022, orele 01:18, Secția 2 Poliție Rurala Ipotești a fost sesizata ca pe raza comunei Fantanele a avut loc un eveniment rutier soldat cu pagube materiale, iar unul dintre conducatorii auto pare a fi sub influența bauturilor alcoolice. Polițiștii deplasați la fața locului au identificat…

- La data de 27 septembrie orele 09:30 , Secția 7 Poliție Rurala Malini a fost sesizata ca pe raza comunei Slatina a avut loc un eveniment rutier soldat cu pagube materiale. Polițiștii deplasați la fața locului au stabilit ca in timp ce conducea autoturismul pe raza comunei Slatina, pentru a evita coliziunea…

- Duminica, 18 septembrie, ora 08.36, Sectia 11 Poliție Rurala Pojorata a fost sesizata ca pe DN17 in localitatea Sadova a avut loc un eveniment rutier soldat cu pagube materiale, iar unul dintre conducatorii auto pare a fi sub influența bauturilor alcoolice. Polițiștii deplasați la fața locului au stabilit…

- La data de 9 septembrie orele 22:22, polititii din cadrul Politiei Radauti au fost sesizati ca in comuna Dornești o mașina circula agresiv in trafic, iar șoferul este posibil sa fie baut. In baza sesizarii, polititii radauțeni s-au deplasat in teren, in vederea interceptarii vehiculului semnalat, ținandu-se…

- La data de 8 septembrie ora 15.30, Sectia 2 Politie Rurala Ipotești a fost sesizata prin SNUAU 112 de catre un tanar de 20 ani, din Fantanele ca a fost implicat intr-un accident de circulatie soldat cu pagube materiale pe raza satului Stamate, comuna Fantanele, iar celalalt conducator se afla sub influenta…

- Un cetațean din Badeuți care are casa la marginea drumului DN2H s-a trezit marți dupa amiaza cu o mașina marca Audi in curte. Mașina a ”zburat” de pe șosea a lovit doi copaci, gardul locuinței și a poposit in curte. Evenimentul a fost sesizat la 112. Polițiștii care au sosit la fața locului au constatat…