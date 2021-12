Iata ca, in sfarșit, și-a adus aminte și Ministerul Afacerilor Interne ca este o structura de sine statatoare a statului roman! Și inca o instituție de forța, avand responsabilitatea constituționala de aplicare a legii și a asigurarii siguranței tuturor cetațenilor romani! Iar tresarirea de orgoliu este una cu atat mai salutara, cu cat Ministerul Afacerilor […] The post Polițiștii sparg ușa procurorilor! first appeared on Ziarul National .