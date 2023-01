Stiri pe aceeasi tema

Patru persoane, printre care și doi cetațeni britanici, au fost reținute joi de polițiștii și procurorii DIICOT din București intr-un dosar penal in care se fac cercetari pentru infracțiunile de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și viol.

Politistii prahoveni efectueaza, miercuri, patru perchezitii in judetul Dambovita, la domiciliile unor persoane banuite de savarsirea infractiunii de furt calificat.

Mai multe persoane cu cagule au atacat un cazinou din Baia Mare. Infractorii au reușit sa dispara cu 4.000 de lei.

Politistii au facut, marti, trei perchezitii in Bucuresti, la persoane suspectate ca se ocupau de contrabanda cu tigari in Sectorul 5. Sase persoane vor fi audiate in acest dosar.

Politistii au dat amenzi in valoare de aproape 19 milioane de lei in urma controalelor facute, in primele 9 luni ale anului, pentru combaterea ilegalitatilor din domeniul silvic, anunța news.ro.

Procurorii DIICOT au efectuat percheziții la o rețea de trafic de droguri, care trafica atat droguri, cat și substanțe halucinogene.

Ziua europeana de lupta impotriva traficului de persoane, celebrata in fiecare an in 18 octombrie, marcheaza dorinta expresa a Uniunii Europene de a se implica in totalitate in lupta cu ceea ce semnifica in acest moment „sclavia moderna", transmite deputatul PSD Elena Dinu.

Procurorii DIICOT Cluj au dispus trimiterea in judecata a 24 de inculpați, unii dintre ei farmaciști, care ar fi vandut in strainatate medicamente și droguri.