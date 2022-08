Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a afirmat, miercuri, la Forumul Studentilor Romani de Pretutindeni, ca, in acest moment, cercetarea stiintifica in Romania are parte de o finantare “insignifianta”. El a sustinut ca, dupa adoptarea legilor Educatiei, Guvernul va asigura bugetul necesar implementarii acestora.…

- In cazul in care schema de plafonare si compensare ar ramane in forma actuala si ar costa 40 de miliarde de lei, exista posibilitatea ca deficitul bugetar sa sara la 9% din PIB in acest an, sustine Cristian Popa, membru in Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR). “Consiliul Fiscal…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, un memorandum privind acordarea unor granturi in valoare de 30 de milioane de lei, in 2022 si 2023, pentru companiile care activeaza in sectoarele industriei prelucratoare si al recuperarii materialelor, precum si in infrastructura pentru evaluarea conformitatii…

- Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii a anuntat luni lansarea unui apel pentru sprijinirea IMM-urilor din Romania sa isi recalifice forta de munca in domenii tehnice cheie (programare/coding, data analytics, cyber-security, computer-assisted design, additive manufacturing).

- O prima rectificare bugetara pe acest an va fi aprobata la sfarșitul saptamanii viitoare, iar cei mai mulți bani se duc la ministere pe care le putem numi neperformante, cum ar cel al finanțelor, energiei, transporturilor și al dezvoltarii. Cheltuielile in primele șase luni au fost de 240,2 mld lei…

- Premierul Nicolae Ciuca se tine de cuvant. Azi, domnia sa a ca informat ca guvernul a aprobat Memorandumul pentru repartizarea a 50% din profitul societații din Apuseni. Suma rezulta din profitul realizat in anul 2021, pentru a asigura sursa proprie de finantare a investitiilor si de sustinere a productiei.…

- Contributiile la contractele part time sub nivelul salariului minim pe economie vor fi calculate, incepand de luni, la salariul minim, costurile suplimentare fiind stabilite in sarcina angajatorului, ca parte a modificarilor fiscale adoptate de Guvern si aplicate din luna august, scrie Profit.ro.…

- Guvernul urmeaza sa analizeze, intr-o sedinta de saptamana aceasta, motivele cresterii continue a preturilor la benzina si motorina. Premierul Nicolae Ciuca a cerut mai multor ministere sa se documenteze in acest sens, in contextul in care se inmultesc si protestele soferilor in statiile de alimentare.…