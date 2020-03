Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a anunțat, dupa ședința de Guvern de joi seara, ca a fost adoptata OUG prin care importurile destinate prevenirii si combaterii COVID-19 vor fi scutite de taxe vamale si TVA pe perioada starii de urgența și pentru 30 de zile dupa incetarea acesteia. De altfel, ministrul…

- Persoanele fizice autorizate si intreprinderile individuale sau familiale care si-au intrerupt activitatea vor beneficia de o indemnizatie fixa de 2.230 lei/luna, la nivelul unui salariu minim brut pe perioada starii de urgenta. Intr-o postare pe Facebook, seful Cancelariei primului ministru, Ionel…

- PFA-urile și Intreprinderile individuale care și-au intrerupt activitatea vor beneficia de o indemnizație fixa de 2230 lei/luna, la nivelul unui salariu minim brut, pe perioada starii de urgența, a anunțat

- Concediul și indemnizația de carantina se acorda și persoanelor care nu au realizat stagiul complet de cotizare, iar concediile care depașesc termenele maximale prevazute de lege nu mai necesita avizul medicului expert al asigurarilor sociale. Medicii de familie atrag atenția autoritaților ca in contextul…

- Comunicat de presa Guvernul a stabilit condițiile pentru intrarea in șomaj tehnic și a reglementat depunerea online a documentelor pentru obținerea unor beneficii sociale pe perioada starii de urgența Guvernul

- Guvernul pregatește masuri urgente pentru criza economica. Aproape un milion de romani ar putea intra in șomaj tehnic, iar o parte din salariilor lor vor fi susținute de stat. Guvernul va sprijini și companiile, a anunțat ministrul de Finanțe, la Realitatea PLUS. Florin Cițu a explicat, in primul rand,…

- Guvernul a aprobat proiectul de hotarare privind instituirea starii de urgenta pentru o luna.Ministru Justiției, Fadei Nagacevschi, in cadrul ședinței de Guvern, a propus spre aprobare proiectul de hotarare pentru propunerea declararii starii de urgența și prezentarea catre

- Cursurile din toate unitațile de invațamant ramansuspendate pe intreaga perioada a starii de urgența decretataluni de șeful statului pe fondul crizei noului coronavirus.Decretul prevede și o serie de masuri din domeniul munciiși protecției sociale, precum faptul ca angajatorii și angajații afectați…